Mondo Duplantis n’a quasiment qu’un seul but cet hiver : améliorer son record du monde

"L’objectif principal" et presque "le seul but" du Suédois Armand Duplantis cet hiver est d’améliorer son record du monde du saut à la perche (6,21 m), a-t-il expliqué jeudi à Berlin, avant le deuxième concours de sa courte saison en salle.

Interrogé pour savoir s’il avait l’intention de s’aligner aux Championnats d’Europe en salle à Istanbul (3-5 mars), Armand Duplantis, champion olympique, du monde et d’Europe en titre, a laissé la question en suspens.

"On verra, mais ce que j’essaie vraiment de faire pendant cette saison en salle, c’est de battre le record du monde. C’est l’objectif principal et quasiment le seul but que j’ai en tête", a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse à Berlin, où il sera aligné vendredi pour le meeting Istaf.

Pour son premier concours de la saison, "Mondo" Duplantis a effacé une barre à 6,10 m le 2 février à Uppsala chez lui en Suède. Il a ensuite échoué trois fois à 6,22 m, soit un centimètre de mieux que son actuel record du monde.

"Je n’ai pas autant de compétitions en salle que ce que j’ai l’habitude de faire. J’ai de bons souvenirs à Berlin. La raison pour laquelle je me trouve ici, c’est pour me donner une nouvelle chance de battre mon record du monde", a-t-il martelé.

"Le plan était d’avoir une saison en salle plus courte cette année, ce que j’ai déjà fait en reprenant plus tard. Mes deux prochaines compétitions seront en France à Liévin (15 février) et à Clermont-Ferrand (25 février)", a-t-il ajouté.

A seulement 23 ans, Armand Duplantis a déjà amélioré le record du monde du saut à la perche à cinq reprises, la première en salle à Torun (Pologne) en février 2020 (6,17 m) et la dernière en extérieur à Eugene (Oregon) en juillet 2022 (6,21 m).