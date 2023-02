Mondo Duplantis fait l’impasse sur l’Euro d’Istanbul, le concours de perche sera plus ouvert

"Évidemment, j’espérais qu’il participerait à cet Euro. Mais d’un autre côté, j’ai à 100% confiance dans le fait qu’il établit son programme en fonction de ses objectifs et de sa volonté d’être aussi bon que possible quand cela compte le plus", déclare Kajsa Berqvist, responsable de l’équipe nationale, à Svensk Friidrott, un média suédois. "Je sais depuis décembre que cet Euro en salle n’est pas une priorité pour Armand. Son objectif principal était très clairement la saison en plein air".



Avec trois sauts à plus de 6 m et une meilleure marque de 6m10, Mondo faisait figure d’épouvantail. Derrière lui, le Norvégien Sondre Guttormsen mène la meute avec 5m90. Derrière, ils sont… huit à se tenir entre 5m86 et 5m82. Dont notre compatriote Ben Broeders. Avec une dizaine de perchistes en moins de 10 centimètres, le suspense devrait être au rendez-vous à l’Ataköy Athletics Arena.