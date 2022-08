Mondiaux VTT : Pidcock vise l’or aux Gets pour son rêve de triplé, un duel français chez les femmes

Du côté des femmes, Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte se retrouvent dimanche pour un duel au sommet. "J’ai basé toute ma saison sur ce week-end", a prévenu jeudi Pauline Ferrand-Prévot, 30 ans, qui vise un 4e titre mondial en cross-country, pour égaler le record de la Norvégienne Gunn-Rita Dahle Flesjå.

Déjà triple championne du monde dans cette discipline, sur route en 2014 et cyclo-cross en 2015, "PFP" a ajouté vendredi à son impressionnant palmarès un titre mondial en short-track aux Gets, confirmant son retour au plus haut niveau.

La Champenoise a signé la semaine dernière son premier podium international de l’année, avec une deuxième place aux Championnats d’Europe en Allemagne. Elle a vu la victoire lui échapper après un incident mécanique au profit d’une autre française, Loana Lecomte, sa principale adversaire aux Gets.

Grand espoir du VTT français à 23 ans, la Haut-Savoyarde roule "à domicile" et a remporté deux victoires en Coupe du monde cette année. "C’est l’objectif de ma saison. Je vais courir mes premiers Mondiaux dans l’élite près de chez moi", s’est réjouie jeudi Lecomte, originaire d’Annecy.

Outre Ferrand-Prévot et Lecomte, favorites, la Suissesse Jolanda Neff, en or à Tokyo, et la Néerlandaise Anne Terpstra, 3e à Munich, seront également sur la ligne de départ de cette échéance majeure pour le VTT cross-country, à deux ans des JO de Paris.

Le programme de l’épreuve de cross-country aux Mondiaux de VTT aux Gets :

13h00 (françaises) : cross-country élite femmes

15h15 : cross-country élite hommes