Mondiaux indoor : Noor Vidts s'empare de l'or après avoir réalisé un pentathlon parfait

Noor Vidts a réalisé un pentathlon parfait aux championnats du monde en salle d'athlétisme. Elle remporte la médaille d'or en réalisant un pentathlon parfait, qu'elle aura mené de bout en bout et où elle a réalisé un total de 4929 points et devient la sixième meilleure performeuse de l'histoire en pentathlon indoor.

Noor Vidts était face à son destin avant ce 800m. En tête du pentathlon, elle avait toutes les cartes en main pour devenir championne du monde. Elle démarre calmement ce 800m en suivant son adversaire sur les premiers mètres. A l'entrée du dernier tour, la Belge accélère et reprend les deux athlètes qui étaient devant elle et s'envole vers la victoire, battant même au passage le record de Belgique de Nafi Thiam en réalisant un magnifique 2:08.81. Elle engrange 982 points et atteint un total de 4929 qui la place à la sixième place des meilleures performeuses de l'histoire en pentathlon indoor.

La médaille d'argent revient à Adrianna Sulek avec 4851 points et l'Américaine Kendell Williams repart avec le bronze (4680 points). Katarina Johnson-Thompson n'a elle pas pris part au 800m. Pas encore suffisamment en forme, l'Américaine ne pouvait plus prétendre à une place sur le podium.

Noor Vidts a poursuivi le pentathlon des championnats du monde d’athlétisme en salle de Belgrade en réalisant le deuxième meilleur saut du concours du saut en longueur avec un saut à 6m60, sa meilleure performance de tous les temps en salle. Elle n'a été devancée que par l'Américaine Williams qui a sauté à 6m69 (1069 points).

Noor Vidts a réalisé un très joli concours, sautant dès son premier saut à 6m60, avant de réaliser des sauts à 6m55 et 6m33 et engrange 1040. Elle conserve la tête du pentathlon avec un total de 3947 unités. La Polonaise Adrianna Sulek conserve sa deuxième place avec 3880 points après avoir sauté 6m43 (985 points), sa meilleure performance. L'Américaine Chari Hawkins qui était troisième a tout perdu dans ce concours du saut en longueur en mordant ses trois tentatives et perd toute chance de podium. C'est l'autre Américaine, Kendell Williams, hauteur du meilleur saut qui se hisse à la troisième place avec 3846 points. Katarina Johnson-Thompson confirme qu'elle n'est pas encore revenue à son meilleur niveau et n'a sauté que 6m08 (874 points) et pointe à la sixième position.

Avec une marque à 14m03 au lancer du poids, la Belge a engrangé 796 points, ce qui lui a permis de prendre la tête de la compétition avec 2907 points après trois épreuves. Vidts compte 13 petites unités d’avance sur la Polonaise Adrianna Sulek qui n’a lancé son poids qu’à 13m40 et récupéré 754 points. L’Américaine Chari Hawkins occupe toujours la troisième place. Elle a réalisé sa meilleure performance de la saison au lancer du poids en lançant à 14m02 (795 points) et totalise 2886 unités.

Noor Vidts occupait la deuxième place après le saut en hauteur où elle avait franchi 1m83. Après avoir franchi 1m68, 1m71, 1m74, 1m77, 1m80 et 1m83 au 1er essai, la Belge a échoué par trois fois à 1m86. Elle a terminé 2e de la hauteur dont le concours a été enlevé par la championne d’Europe Espoirs (U23) Adrianna Sulek. La Polonaise s’est arrêtée à 1m89 (1.093 points) et avait pris la tête de la compétition avec 2.141 points.

La Britannique Katarina Johnson-Thompson, grande spécialiste de la hauteur, a encore déçu puisqu’elle s’est arrêtée à 1m83 (1.016 points). La tenante du titre était tout de même remontée de la 8e à la 6e place et occupe désormais la cinquième place avec 2773 points après avoir réalisé sa meilleure performance de la saison au lancer du poids (13m02).

Le record personnel de Noor Vidts à la hauteur reste de 1m84 et date du 16 février 2019 à Antequera en Espagne. Elle avait effacé une barre de 1m83 lors de son pentathlon record lors du dernier Euro indoor de Torun. Elle a conservé ses 17 points d’avance sur son record, grâce à ses 8.15 au 60 m haies en ouverture du pentathlon mondial.

La cinquième et dernière épreuve, le 800m, débutera à 19h50.