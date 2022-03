Mondiaux indoor : Julien Watrin termine quatrième de sa demi-finale du 400m et n’ira pas en finale

Julien Watrin n’est pas parvenu à se hisser en finale du 400m des championnats du monde en salle après avoir terminé quatrième de sa demi-finale. Il n’est pas parvenu à réaliser le même exploit qu’en série où il avait battu le record de Belgique.

Julien Watrin était aligné sur les demi-finales du 400m des championnats du monde en salle d’athlétisme à Belgrade. Après avoir pulvérisé le record de Belgique en salle sur la distance lors des séries, le Belge a pour ambition de se hisser en finale.

Et Watrin démarre bien sa course. Il se place bien en deuxième position et a donc les cartes en main pour terminer dans les trois premières places qualificatives.

A l’entrée de la dernière ligne droite le Belge est toujours bien placé mais craque dans les derniers mètres et se fait déborder par le Danois Vedel et l’Américain Washington et termine quatrième avec un chrono de 46.54. Il n’ira donc pas en finale.

Julien Watrin participera encore au relais 4x400m à Belgrade.