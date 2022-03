Mondiaux Indoor : Julien Watrin remporte sa série du 400m et pulvérise le record de Belgique !

Monstrueux Julien Watrin ! Détenteur du record de Belgique sur 400m depuis quelques mois et en très grande forme, le Belge a surclassé sa série aux Mondiaux Indoor de Belgrade.

En 2e position derrière Isayah Boers à mi-course, Watrin a rapidement débordé son adversaire avant de filer, seul, vers une somptueuse victoire. Il en profite pour signer un chrono canon et pulvériser son propre record de Belgique par la même occasion : 45.88 alors que l'ancien chrono était de 46.15, soit 27 centièmes plus rapide.

C'était donc particulièrement fier et heureux que le Belge s'est présenté à l'interview après sa course : "Je ne peux pas rêver mieux : la course fluide, la victoire (important pour la suite) et le chrono. On a diminué la charge d’entraînement les deux dernières semaines pour arriver avec de la fraîcheur ici. C'est la 1e fois que j’ai quelqu'un devant moi au rabattement, ça change un peu ça permet de se relâcher. Je savais au 150m que ça allait aller, je me suis vraiment senti très bien dans la dernière ligne droite. La piste aide aussi pour le chrono, le virage est plus doux et ça permet de rentrer dedans de manière fluide" expliquait-il au micro de Martin Weynants.

Une performance XXL qui lui permettra d'obtenir un bon couloir en vue de la demi-finale. Suffisant pour viser une finale ?