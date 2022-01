Mondiaux en salle d'athlétisme : Les Borlée se préparent à La Réunion, Thiam absente

Cette année 2022 pourrait bien être celle de la conclusion pour Kevin et Jonathan Borlée. Les jumeaux (34 ans le 22 février) n’ont pas encore fait connaître leur décision mais qui sait si cette année chargée ne marquera pas leur ultime tour de piste. C’est pourtant avec une énorme détermination qu’ils ont entamé leur préparation. En privilégiant, aux côtés de leur frère Dylan, le relais à l’individuel.

Jacques Borlée a, pour cela, emmené ses fils à La Réunion. Une destination inédite pour un stage. " Vu les conditions de quarantaine imposées à un retour d’Afrique du Sud (lieu de leur stage habituel), nous avons cherché une autre option pour nous préparer en ce début d’année. Dylan a vécu ici quelques années quand il était jeune. Kevin et Jonathan y étaient venus en 2006. Alors, vu que tout le monde se rabattait sur Tenerife, nous avons pris nos renseignements et opté pour plus de calme et de sérénité. Ici les conditions sont parfaites et tout le monde va bien. "

Fin janvier, les Borlée quitteront l’île française pour rentrer au pays avant un nouveau stage fin février, à Tenerife cette fois. Quelques compétitions aux Etats-Unis ne sont pas à exclure. Mais les mondiaux de mi mars à Belgrade constituent un premier objectif de la saison des frangins. En espérant que chacun d'entre eux soit épargné par les blessures qui ont trop rythmé leur dernière saison.