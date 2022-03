Mondiaux en salle à Belgrade : Noor Vidts et le relais 4x400m pour faire gonfler le total belge de médailles

En l’absence du porte-étendard Nafi Thiam, c’est une autre spécialiste des épreuves combinées qui devrait tenir la tête d’affiche. Véritable révélation de la saison dernière Noor Vidts a changé de statut. De la surprise de l’Euro (2e derrière Thiam) à la confirmation éclatante à Tokyo (4e des JO), l’athlète de Vilvoorde se présente en Serbie avec le 2e total des partantes. Seule Katarina Johnson-Thompson (5000 points) à un jour fait mieux que les 4791 points de la protégée de Fernando Oliva. Si elle ne s’est pas encore alignée en penta cet hiver, elle a prouvé qu’elle était en forme, aux championnats de Belgique notamment.



Traditionnels pourvoyeurs de médailles (13 depuis 2008), les Belgian Tornados seront encore au rendez-vous. Avec quelles chances ? A part Julien Watrin, étincelant ces dernières semaines, et Alexander Doom, le niveau de forme des relayeurs est un point d’interrogation. Tout simplement parce que les cadres (Jonathan Sacoor, Kevin et Dylan Borlée) ont privilégié l’entraînement à la compétition. Une option qui n’est pas neuve et qui a déjà fonctionné par le passé. Prime à la fraîcheur et à l’expérience dans ce 4x4 qui prend parfois des allures de rodéo sur les anneaux serrés et relevés des salles. Il faudra d’abord se hisser en finale et là tout sera possible. Et pourquoi pas le meilleur comme à Doha (2e en 2010) et Birmingham (3e en 2018). Même sans Jonathan Borlée, forfait de dernière minute.



Au regard de la liste des engagés, on peut même ajouter Thomas Carmoy. Avec un bond à 2m27 cet hiver, le Carolo trône en 3e position des engagés d’un concours de saut en hauteur très ouvert derrière le Sud-Coréen Sanghyeok Woo (2m36). Avec une finale directe dimanche en fin de matinée, il faudra être bien réveillé et surtout éviter les accrocs sur les premières barres. Le champion d’Europe junior 2019 avait trouvé la bonne formule l’hiver dernier à Torun (3e de l’Euro). Peut-il refaire le coup ?