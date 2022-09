Mondiaux de Wollongong : suivez la course U23 en direct vidéo (live 6h30)

Les espoirs (moins de 23 ans) se disputent le titre mondial sur le circuit de Wollongong en Australie. 169,8 kilomètres et 2520 m de dénivelé positif serviront à départager les prétendants au maillot arc-en-ciel. Vous pourrez suivre cette course à partir de 6h30 avec les commentaires de Rodrigo Beenkens et Gérard Bulens.



Le peloton restera sur le circuit urbain, tracé dans les rues de la ville australienne. 10 tours et donc 10 ascensions de la côte de Mount Pleasant sont au menu. Ce parcours devrait sourire à un puncheur.



La France, emmenée par Romain Grégoire, Paul Penhoët et Bastien Tronchon, et la Grande-Bretagne de Leo Hayter et Samuel Watson figurent parmi les favoris. Attention aussi aux Pays-Bas (van Dijke, Kooij) et à la République tchèque (Bittner et Vacek) Côté belge, on misera sur Lennert Van Eetvelt, 2e du Baby Giro derrière Hayter et 2e de Liège-Bastogne-Liège espoirs derrière Grégoire.