Mondiaux de Wollongong : Remco Evenepoel se repose, "cinq minutes avant la conférence de presse, je dormais encore!"

Sans surprise, le rouleur de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl est pointé parmi les favoris au podium, aux côtés des Filippo Ganna, Tadej Pogacar, Stefan Bissegger ou encore Stefan Küng. "C’est normal que l’on me pointe parmi les favoris, car mon chrono sur la Vuelta était très très bon. Pour moi, personnellement, c’était le meilleur jamais fait, surtout sur le plat. Si je peux retrouver les mêmes jambes, alors je pourrai bien me battre avec Filippo Ganna et les autres. Mais d’abord, il faut avoir les jambes. La confiance dans les virages et les bosses, tout ça jouera aussi. La tête fera tout et pour le moment, j’ai une tête assez forte et qui va bien car je viens de remporter une très belle course", confie Evenepoel qui ne vient pas en se disant 'on verra bien', il a de l’ambition. "Oui, je viens avec de l’ambition. Si je disais que je viens pour un top 5, ce serait un peu mentir. Dans un championnat, il faut toujours viser le podium, surtout pour moi dans un chrono. Après, si plusieurs gars sont meilleurs que vous, il n’y a rien à faire".

"Ce parcours me plaît, il me va bien, à condition que les jambes soient là. Le départ est très difficile, ça monte. Il y a de quoi faire mal aux jambes. Ensuite il y aura la bosse, suivie d’une descente et d’une dernière partie plate et technique, mais rien de fou. Il y a pas mal de mètres de dénivelé".

Après sa première sortie dans la banlieue de Wollongong, nous avons demandé à Remco Evenepoel ce qu’il pensait de la région. "Pour être honnête, ce n’est pas le meilleur endroit pour faire du vélo ! C’est presque toujours les mêmes routes, des grandes routes, avec énormément de trafic et des camions qui nous dépassent à 100 km/h. Après, le long de la mer, c’est sûr que le décor est très beau. C’est une belle région pour la nature mais pour rouler à vélo, ce n’est pas magnifique !".