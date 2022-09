Mondiaux de Wollongong : le Kazakh Yevgeniy Fedorov champion du monde espoir, le Belge Jenno Berckmoes dixième

Dix ans après Alexey Lutsenko, le Kazakhstan est de nouveau à la fête chez les espoirs. Son compatriote Yevgeni Fedorov est sacré champion du monde U23. Il s’est imposé avec quelques mètres d’avance face au Tchèque Mathias Vacek. Le Norvégien Soren Waerenskjold, récent champion du monde du contre-la-montre espoir, prend lui la médaille de bronze alors que le premier Belge, Jenno Berckmoes termine à la dixième place.

Tout s’est joué dans l’avant-dernier tour. Après que l’échappée (où l’on retrouvait le Belge Fabio van den Bossche) a été reprise, quatre hommes arrivent à se détacher du reste du peloton. Parmi eux, Fodorov et Vancek ainsi que le Français Mathis Le Berre et Alec Segaert. Le Belge a cependant craqué dans la dernière ascension du Mount Pleasent. La Belgique a animé la course avec une présence dans l’échappée et un surnombre dans le final mais il lui a manqué un homme rapide et frais pour conclure. Le duo Vacek-Fedorov s’est ensuite isolé et s’est disputé la victoire. Dans les derniers mètres, le Kazakh a réussi à créer un petit écart pour finalement s’emparer du maillot arc-en-ciel.