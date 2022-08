Mondiaux de Wollongong : la sélection belge dévoilée, Wout van Aert et Remco Evenepoel connaissent leurs coéquipiers

La Belgique aura deux très belles cartes à jouer lors des Championnats du Monde de cyclisme sur route qui se dérouleront à Wollongong, en Australie, le 25 septembre prochain.

Le sprinteur-puncheur Wout van Aert (Jumbo Visma) et le dynamiteur Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) seront, comme prévu, les leaders de la sélection noir-jaune-rouge, ils connaissent désormais leurs coéquipiers.

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), quatrième des derniers Mondiaux disputés à Louvain, était déjà assuré de figurer dans l'équipe de huit coureurs retenue par Sven Vanthourenhout.

Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert), deuxième de Liège-Bastogne-Liège, retrouvera ses deux acolytes du podium de la Doyenne sur le circuit de Wollongong, qui ne sacrera sans doute pas un pur sprinteur (Caleb Ewan et Fabio Jakobsen, par exemple, ne seront même pas de la partie)... ni un grimpeur.

Si ces deux-là pourront aller dans les coups, d'autres se chargeront du travail de sape dans le peloton : Yves Lampaert et Pieter Serry (Quick-Step Alpha Vinyl), Nathan Van Hooydonck (Jumbo Visma) et Stan Dewulf (AG2R-Citroën).

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Greg Van Avermaet (AG2R Citroën), Louis Vervaeke (Quick-Step Alpha Vinyl) et Dries Van Gestel (TotalEnergies) sont les quatre réservistes de la sélection belge.

Remco Evenepoel et Yves Lampaert disputeront le contre-la-montre individuel, alors que Quinten Hermans, Pieter Serry et Nathan Van Hooydonck seront alignés sur le mixed relay.

Du côté des absents, on le sait depuis plusieurs jours, Philippe Gilbert, Victor Campenaerts, Tim Wellens, Arnaud De Lie et tous les autres Belges de l'équipe Lotto Soudal n'ont pas reçu de bon de sortie de la part de leur employeur, qui veut marquer de gros points UCI sur les courses du mois de septembre pour tenter de garder sa place au sein du World Tour.

D'autres compatriotes victorieux cette saison resteront également en Europe : Dylan Teuns (Israel - Premier Tech), vainqueur de la Flèche Wallonne, et les deux sprinteurs de la formation Alpecin-Deceuninck, Jasper Philipsen et Tim Merlier, suivront également la course à la télévision.