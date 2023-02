Mondiaux de ski alpin : la Suissesse Jasmine Flury crée la surprise et gagne la descente

La Suissesse Jasmine Flury a créé la surprise en devenant championne du monde de descente samedi à Méribel, alors que la grande favorite italienne Sofia Goggia a enfourché une porte.

Flury (29 ans) a devancé de quatre centièmes de seconde l’Autrichienne Nina Ortlieb et de douze centièmes une autre Suissesse, la championne olympique et championne du monde 2021 Corinne Suter. Cette première médaille internationale de Flury est une immense surprise : elle n’était montée que sur deux podiums de Coupe du monde (une victoire en super-G en 2017, une deuxième place en descente en 2022) en neuf ans de carrière. "Je ne sais pas quoi dire, je n’y crois toujours pas, c’est incroyable. Ça me semble irréel", a lancé la championne, très émue, au micro du stade.

Nina Ortlieb (26 ans), fille du champion olympique de descente 1992 à Val d’Isère Patrick Ortlieb, ne compte, elle, que trois podiums sur le circuit mondial. Sous le soleil toujours présent à Méribel, Corinne Suter (28 ans) est la seule favorite à avoir tenu son rang : après avoir eu du mal à revenir d’une commotion cérébrale subie en janvier, Suter a décroché samedi sa 5e médaille mondiale, la 3e consécutive en descente (2e à Are en 2019, victorieuse à Cortina en 2021).

La vice-championne olympique italienne Sofia Goggia, grande favorite, s’est manquée en commettant plusieurs fautes, terminant loin du podium avant d’être disqualifiée pour avoir enfourché une porte.