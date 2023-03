Mondiaux de patinage artistique : derrière Loena Hendrickx, deux jeunes patineuses en quête d’expérience

Nina Pinzaronne a elle aussi failli tout arrêter. Non pas à cause d’une déception mais en raison d’une blessure qui aurait pu briser ses rêves. En août 2022, elle se blesse lors d’un stage en France. Elle pense d’abord souffrir d’une déchirure musculaire mais le diagnostic est beaucoup plus lourd : double fracture de fatigue de la hanche. Coupée dans son élan, la Bruxelloise passe six semaines dans une chaise roulante. Nina Pinzarrone ne remonte sur la glace que fin octobre. Elle entame alors une course contre-la-montre et, à ce moment-là, ne pense absolument pas aux championnats du monde au Japon. Mais tout va s’enchaîner et s’accélérer. Ses excellents résultats lors de compétitions à Zagreb et Riga lui permettent de marquer les points nécessaires pour les championnats d’Europe lors desquels elle sera une véritable révélation. A 16 ans seulement, elle termine 5eme de ses tout premiers grands championnats séniors et décroche par la même occasion sa qualification pour les Mondiaux. Sur la patinoire de Saitama, elle cherchera à acquérir de l’expérience en vue de son rêve ultime : les Jeux Olympiques de 2026 et de 2030. Elle est en tout cas encadrée par le projet Be Gold qui accompagne les jeunes sportifs les plus talentueux. Preuve que de grands espoirs sont placés en elle.

Nina Pinzarrone, Jade Hovine et Loena Hendrickx doivent se hisser parmi les 24 meilleures patineuses afin de participer au programme libre de vendredi. A leurs côtés, on retrouvera aussi le couple Olivia Shillin/Leo Baeten. Cinq patineurs et patineuses, c'est un nouveau record pour une délégation belge dans des championnats du monde. Le précédent datait des Mondiaux de Stockholm en 1947 auxquels quatre Belges avaient pris part.