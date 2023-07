Mondiaux de para-athlétisme : Maxime Carabin décroche une deuxième médaille d’or à Paris

Deux jours après son sacre sur 400m, Maxime Carabin a décroché une nouvelle médaille d’or aux Mondiaux de para-athlétisme de Paris. Le Liégeois s’est cette fois-ci imposé sur le 100m dans la classe T52 (réservée aux athlètes en fauteuil roulant ayant le mouvement très limité du tronc et des jambes et limité d’un bras et des épaules à un niveau faible à modéré).

Auteur d’un chrono de 16.90, Maxime Carabin (Ligue Handisport Francophone) est accompagné sur le podium par le Suisse Blum et le Mexicain Perez prend la troisième place.

"Je suis très content, on venait chercher le doublé et on l’a fait", a réagi l’athlète belge auprès de la fédération. "La course de samedi (la série, ndlr) était assez décevante, mais aujourd’hui j’ai tout donné, je me suis mieux préparé et le résultat est tombé. Samedi après la course et ce matin à l’échauffement, on s’est focalisé sur mon départ. Une fois la course lancée j’arrive à bien monter en vitesse, mais le départ est mon point faible donc c’est une satisfaction de voir que le travail a payé."



Il s’agit de la deuxième médaille belge lors de ces Mondiaux, Carabin étant le seul belge à être monté sur le podium jusqu’à présent.



Plus tôt dans la matinée, les wheelers Peter Genyn (G-sport Vlaanderen) et Roger Habsch (Ligue Handisport Francophone) se sont tous les deux qualifiés pour la finale du 100m (classe T51) en remportant leur série. Habsch a établi au passage un nouveau record des championnats en 19.96.



Samedi soir, Léa Bayekula (Ligue Handisport Francophone) est passée à côté du bronze en 400m (classe T54). Cette quatrième place permet néanmoins à la Belgique d’obtenir une place de quota féminine pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024.