Mondiaux de para-athlétisme : Ilias Benkaddour, le sport comme vecteur d’intégration

Le club du White Star Athletic a parfaitement compris cette demande. François Maingain est président du club depuis 2016 et entraîneur de Ilias Benkaddour. "La section handisport était une de mes volontés quand je suis devenu président du club, avec cette politique du sport pour tous, explique-t-il, je ne connaissais pas du tout cette discipline mais je ne me voyais pas être président d’un club où tout le monde n’avait pas sa place".

Le club compte dans ses rangs plusieurs athlètes de haut niveau. Léa Bayekula s’est alignée sur plusieurs disciplines aux championnats du monde. Pourtant, François Maingain n’en a jamais fait un objectif principal. "Une participation aux Jeux olympiques ou aux championnats du monde c’est la cerise sur le gâteau mais l’objectif principal c’est de construire un univers pour la personne atteinte de handicap".

Au club, les athlètes et para-athlètes se côtoient, se mélangent et échangent sur leur passion commune. "On a de plus en plus de sportifs qui viennent s’épanouir avec la présence d’athlètes valides. Ils ne sont jamais mis à l’écart, ils s’entraînent aux côtés d’athlètes performants ou moins performants. On est juste tous réunis au bord d’une piste. Le sport est un vecteur d’intégration incroyable", conclut François Maingain.