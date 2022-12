Mondiaux de natation en petit bassin : Valentine Dumont sortie en séries sur le 100m nage libre, Florine Gaspard sur 100m brasse

Valentine Dumont a terminé à la 7e place de la huitième des neuf série du 100 mètres nage libre des Mondiaux de natation en petit bassin (25m) de Melbourne, mercredi en Australie. La Belge, avec le 21e temps global sur les 63 engagées, ne disputera pas les demi-finales de la distance, déjà prévues ce mercredi matin, dès 09h57 heure belge.

L'ondine namuroise, engagée à la ligne d'eau N.8, a signé le temps de 53.77, elle qui possède le record de Belgique de la distance en 53.36, réalisé en décembre 2019 à Glasgow. La Hongkongaise Siobhan Bernadette Haughey a signé le meilleur chrono des séries en 52.04.

La suite du programme a vu Florine Gaspard prendre le départ du 100 mètres brasse. En lice au couloir N.8 de la 7e et dernière série, la Bastognarde de 20 ans a terminé 6e de sa série en 1:05.49 et n'a pas réussi à se hisser en demi-finales. Elle termine 19e des 52 engagées. Fanny Lecluyse détient le record de Belgique (1:04.69) depuis 2015. La Lituanienne Ruta Meilutyte a signé le meilleur temps en 1:03.81. Les demies sont prévues mercredi matin (10h45 heure belge), la finale jeudi (10h37).

Mardi, Valentine Dumont a pris la 12e place du 400 mètres avec un temps de 4:07.37, elle qui possède le record de Belgique de la distance en 4:00.05, réalisé en novembre 2020 à Budapest. La Belge de 22 ans disputera encore le 200m libre dimanche alors que Florine Gaspard et l'Anversoise Fleur Vermeiren seront aussi au départ du 50m brasse samedi.

Elles étaient cinq à pouvoir théoriquement disputer ces Mondiaux en petit bassin. Roos Vanootterdijk (sur 100m 4 nages), la jeune pépite de la natation belge, 17 ans, a renoncé au déplacement et Alisée Pisane, 19 ans, détentrice du record de Belgique sur 800m et 1.500m a déclaré forfait pour une blessure à l'épaule. Il y a un an, Dumont et Gaspard étaient présentes à Abou Dhabi lors de la précédente édition.