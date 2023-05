Mondiaux de judo : Toma Nikiforov éliminé au 2e tour par le vice-champion du monde en titre en – 100kg

Les mondiaux se sont terminés trop tôt pour Toma Nikiforov (IJF12). Le judoka belge a buté contre le Canadian, Kyle Reyes (IJF5) dès le 2e tour. Une défaite dans la prolongation face au vice-champion du monde en titre de la catégorie des moins de 100kg.Un scénario frustrant pour le Bruxellois qui n’a pas à rougir de sa prestation face à ce solide judoka.

Sur les tatamis de Doha, Toma Nikiforov avait commencé la journée de la meilleure des manières. Au 1er tour, le Bruxellois a pris le dessus sur George Udsilauri IJF39). Un jeune Allemand de 20 ans qui n’avait jamais croisé la route de notre compatriote en compétition. Le Belge ne s’est pas précipité et s’est imposé par ippon à 5 secondes de la fin du combat. Victoire sur un ura nage. Un mouvement de contre qui est l’une de ses armes fétiches.

Au 2e tour, c’est un tout autre défi qui attendait le Schaerbeekois. Toma Nikiforov est opposé à Kyle Reyes, le 5e mondial. 2 confrontations par le passé. Une victoire partout. Mais le dernier duel entre les 2 hommes remonte à près de 10 ans.

Concentré et appliqué, le Belge fait jeu égal avec le vice-champion du monde en titre. Il prend une pénalité à la moitié du combat. Le Canadien aussi quelques instants plus tard. Nikiforov se méfie des attaques de son rival. Il se montre patient et le combat se poursuit dans le golden score. Le temps passe et le Belge peine à retrouver un second souffle. Après plus de 5 minutes de combat, il évite la tentative d’uchi mata du Canadien, mais il ne peut rien sur sa 2e attaque fulgurante. Reyes fauche la jambe de Nikiforov. Un magnifique ashi guruma. Nikiforov retombe sur le flanc. Waza ari pour son adversaire.

Toma Nikiforov, déjà médaillé d’argent et de bronze aux mondiaux quitte le tournoi après 2 combats pour sa 7e participation aux mondiaux.