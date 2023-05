Mondiaux de judo – Matthias Casse, médaillé d’argent : "Je suis déçu, mais je ne peux rien me reprocher"

Matthias Casse (IJF 2) a quitté la Ali bin Hamad Al Attiyah Arena de Doha avec un goût de trop peu, mercredi soir, après s’être incliné en finale des Championnats du monde dans la catégorie des -81 kg. L'Anversois, 26 ans, qui était venu pour la médaille d’or, a une nouvelle fois subi la loi du Géorgien Tato Grigalashvili (IJF 1), 23 ans, qui l’avait déjà privé du titre l’an dernier à Tachkent.

"Ce n’est pas pour cela que je me suis entraîné", a-t-il confié après avoir reçu sa médaille d’argent. "Je suis venu à Doha pour décrocher la médaille d’or et la finale ne s’est pas déroulée comme je l’aurais souhaité. Tato était très fort aujourd’hui et je ne suis pas parvenu à développer mon propre judo. Et quand il hérite d’une occasion, on sait que c’est terminé. Il avait travaillé un nouveau mouvement, qu’il n’avait pas encore vraiment utilisé jusqu’ici. J’essaie moi-même aussi d’ajouter constamment de nouvelles techniques à mon judo. Pas seulement pour le battre lui, mais pour être le plus complet possible et vaincre les autres également. Cela a bien fonctionné contre mes autres adversaires, justement mais contre lui, cela reste compliqué."

Après deux grosses attaques esquivées de justesse en début de combat, Matthias Casse a encaissé un waza-ari à l’entame de la dernière minute pour s’incliner pour la deuxième fois d’affilée en finale d’un Championnat du monde contre Tato Grigalashvili. "La déception est grande", a-t-il poursuivi. "Il était très costaud physiquement et je ne suis pas parvenu à trouver la faille. Nous nous retrouvions pour la troisième fois consécutive en finale dans un Championnat du monde et il s’impose pour la deuxième fois. C’est dommage, mais je ne peux pas rien me reprocher. La préparation a été bonne. À moi de tâcher d’être meilleur pour le battre à la prochaine occasion."