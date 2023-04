Mondiaux de judo – Matthias Casse ambitieux au Qatar : "L’or est l’objectif"

Matthias Casse, champion du monde en 2021 et vice-champion en 2019 et 2022, sera l’un des grands favoris dans sa catégorie, les moins de 81 kilos, lors des Mondiaux de judo organisés à Doha, au Qatar, du 7 au 14 mai. "Je suis tout à fait prêt à récupérer mon titre" a déclaré Casse jeudi, lors d’une rencontre avec la presse à Wilrijk, où les judokas de Judo Vlaanderen s’entraînent.

Casse a remporté le 1er avril le Grand Chelem d’Antalya et occupe actuellement la deuxième place du classement mondial, derrière son principal concurrent, le Géorgien Tato Grigarashvili. "L’an passé, j’étais contre lui en finale des Mondiaux, et nous sommes à nouveau les grands favoris cette année, je pense que tout le monde attend cela avec impatience, a expliqué Casse. Ces Mondiaux étaient aussi la dernière fois que j’ai combattu contre lui. Entre-temps, nous avons tous les deux eu le temps de nous améliorer et d’ajouter des éléments à nos compétences, donc je suis curieux. L’objectif est clair : décrocher l’or."

Judo Vlaanderen a effectué un stage au Japon afin de préparer les Mondiaux. "J’ai pu combattre contre des très bons partenaires d’entraînement, a confié Casse. Ce niveau très élevé nous manque parfois en Belgique. De plus, au Japon, il y a un grand respect pour les champions individuels. Lorsqu’ils te voient, ils se précipitent de l’autre côté de la salle pour te demander s’ils peuvent combattre avec toi. J’ai donc pu m’amuser sur le tatami."