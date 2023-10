Mondiaux de gymnastique : l’équipe masculine belge éjectée du top 12 manque la qualification pour les JO

L’équipe masculine belge de gymnastique ne sera pas présente dans l’épreuve collective aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les gymnastes belges ont été éjectés du top 12 synonyme de qualification lors des Mondiaux de gymnastique artistique qui se déroulent en ce moment à Anvers. Ils avaient terminé à la sixième place de leur subdivision ce samedi alors que seize nations devaient encore concourir ce dimanche. Comme attendu, les 245,094 points totalisés n’ont pas suffi et la Belgique a reculé au treizième rang après la cinquième des six subdivisions.

Maxime Gentges, Luka van den Keybus, Noah Kuavita, Glen Cuyle et Nicola Cuyle défendaient les couleurs de la Belgique. Ils ont obtenu, dans l’ordre, 42.865 points aux barres parallèles, 38.766 à la barre fixe, 41.332 au sol, 38.599 au cheval d’arçons, 41.232 aux anneaux et 42.300 au saut. Les Belges occupaient alors la sixième place après le passage de huit nations.

Mais seize pays devaiennt encore disputer leurs qualifications. Les finales individuelles se dérouleront plus tard dans la semaine.

Samedi, Maxime Gentges était évidemment déçu au micro de Christophe Delstanches, notre envoyé spécial sur place : "Déception énorme. On n’a pas réussi à montrer la valeur qu’on a aujourd’hui. C’est vrai qu’on fait un meilleur score qu’aux championnats d’Europe, mais ça ne correspond pas à notre niveau. On a fait 245 points, on visait beaucoup plus. Des erreurs de chacun, mais sur des points clés donc forcément de grosses frustrations parce que ça va se jouer à pas grand-chose, même si on a fait beaucoup d’erreurs".