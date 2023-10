Mondiaux de gymnastique : Biles de retour, trois sésames olympiques et encore des espoirs pour les Belges

Les Mondiaux de gymnastiques d’Anvers ont fermé leurs portes ce dimanche. Florence Lestienne, notre consultante, tire le bilan de cette édition.



Simone Biles a marqué les esprits pour son retour. L’équipe masculine belge oscille entre la déception collective et les satisfactions individuelles. Chez les dames, la compétition a été plus compliquée. Mais il reste un espoir de voir Paris.



Honneur d’abord à la reine de ses mondiaux : Simone Biles qui repart d’Anvers avec quatre médailles d’or et une médaille d’argent. "Chez les dames, il y a une domination des États-Unis et surtout de Simone Biles. On l’attendait beaucoup pour son retour à la compétition. On ne l’avait plus vue depuis les JO de Tokyo. On savait qu’elle avait dominé les championnats américains. Mais c’était autre chose de voir ce qu’elle allait faire face à la concurrence internationale. On a vu un très beau duel avec le Brésil et Rebecca Andrade, deuxième du concours général et championne du monde au saut", analyse Florence Lestienne au micro de Christophe Delstanches. Un avant-goût de ce qui nous attend à Paris. "Chez les hommes, le Japon est à nouveau sur le toit du monde avec la domination d’Hasimoto Daiki qui a conservé ses titres au concours général et à la barre fixe".