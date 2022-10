Mondiaux de gymnastique artistique : Nina Derwael, de retour lors des Mondiaux, veut "surtout profiter"

La championne olympique Nina Derwael reprendra la compétition à l'occasion des Mondiaux de gymnastique artistique de Liverpool (29 octobre-6 novembre) après plus d'un an d'absence en raison d'une blessure au pied. "J'ai hâte de revenir", a déclaré Derwael, mardi, en conférence de presse.

"La préparation à ces Mondiaux a été très difficile pour moi", a confié la Sportive belge de l'année 2021. "À un moment donné, j'ai même commencé à craindre de ne plus retrouver aucun niveau. Ces dernières semaines, cependant, les choses ont soudainement recommencé à aller dans la bonne direction à un rythme rapide. J'ai délibérément laissé filer l'Euro et la manche de Coupe du monde à Paris. L'Euro arrivait trop tôt et je n'étais pas encore complètement rétablie pour la Coupe du monde."

Derwael reprendra donc la compétition directement aux Mondiaux. "C'est un grand pas, mais d'un autre côté, j'ai de l'expérience. Qu'il s'agisse d'un Mondial, d'un Euro, d'une Coupe du monde ou d'un tour préliminaire provincial, cela ne change rien pour moi. Je veux toujours bien faire, quel que soit le niveau ou l'importance. A Liverpool, je commence avec une ambition saine, je veux viser le top-8 avec l'équipe. En ce qui me concerne, je ferai les barres asymétriques et la poutre. Aux barres, j'aurai le même coefficient de départ qu'aux Mondiaux de Doha et de Stuttgart. Je veux profiter et prendre du plaisir."