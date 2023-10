Et une médaille d'or, une de plus pour Simone Biles! Déjà titrée par équipes et au concours général au cours de la semaine, la gymnaste américaine a remporté le concours de la poutre (14.800) avec une courte avance sur sa dauphine chinoise, Zhou Yagin (14.700). La Brésilienne, Rebeca Andrade complète le podium avec une note de 14.300.