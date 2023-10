Mondiaux de gravel - les amateurs belges se préparent à rouler avec les pros : "comparer nos temps avec eux, cela donne de l’engouement"

"Il y a tout type de participants : ceux qui se lancent un défi lors des qualifications et y arrivent" explique Lionel Syne. "Et ceux qui visent un podium dans les catégories d’âge au mondial. Ce qui est mon cas. Mais vu la vie privée et la vie professionnelle, on n’a plus la possibilité d’accumuler autant d’heures d’entraînement que lorsqu’on était pro."

Car à 47 ans, ce commercial dans le milieu du vélo doit composer pour être en forme au bon moment. "Je joue sur mon expérience. Je planifie mes entraînements plusieurs mois à l’avance pour être en forme avant le jour J. J’essaye de faire une semaine avant compétition un peu plus calme afin de garder de la fraîcheur parce que la distance sur le Mondial est un peu plus longue que sur les épreuves de coupe du monde ou sur une sortie classique hors compétition."

Il prendra donc le départ des 163 kilomètres de la course avec l’ambition de se classer dans le top 5 de sa catégorie d’âge (45-49 ans).