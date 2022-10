Mondiaux de gravel : dix Belges au départ des premiers Mondiaux aux côtés de Van der Poel et Sagan

Dix Belges seront présents au départ des premiers championnats du monde de cyclisme sur terre ce week-end en Vénétie en Italie aux côtés du Néerlandais Mathieu van der Poel et du Slovaque Peter Sagan.

Pour ces tous premiers Mondiaux, organisés par l'UCI, le parcours sur des routes similaires à celles de Strade Bianche sera relativement plat. Samedi, la course dames se déroulera sur un parcours de 140 km, dont 69% sur terre, avec 700m de dénivelé positif. Dimanche, les messieurs arpenteront un parcours de 194 km, avec 73% de passage sur la terre, et 800m de dénivelé.

Parmi les grands noms présents au départ, le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Slovaque Peter Sagan seront les deux principales attractions aux côtés du Danois Magnus Cort Nielsen, le Kazakh Alexey Lutsenko, le Colombien Miguel Angel Lopez ou encore l'Italien Davide Rebellin, 51 ans. Chez les dames, la Française Pauline Ferrand-Prévot et l'Italienne Elisa Longo Borghini seront également au départ.

Côté belge, Greg Van Avermaet, Gianni Vermeersch et Lawrence Naesen sont les trois noms les plus ronflants et ont reçu une invitation pour ces Mondiaux. Sept autres Belges ont eux réussi à se qualifier: Seppe et Bram Rombouts, Clément Fernandez, Niels Verdijck, Jan-Frederik Finoulst, Sieben Devalckeneer et le duathlète Seppe Odeyn.