La Belgique s’avance avec une fameuse armada au départ des Mondiaux de Glasgow ce dimanche. Avec van Aert, Evenepoel et Philipsen, les Belges disposent d’un trident offensif redoutable. Comme souvent sur les grands championnats, les scénarios de course sont nombreux. Mais si les trois leaders venaient à arriver ensemble dans un groupe réduit, bien malin celui qui sait dire lesquels se sacrifieront. Qui peut se refuser à un maillot irisé qui lui tend peut-être les bras 250 mètres plus loin ? En cas de mésentente, la sélection belge dépoussiérerait une vieille histoire.

Certaines victoires marquent une carrière. D’autres, une vie. Celle de Benoni Beheyt à l’occasion des Mondiaux de Renaix en 1963 restera ainsi gravée au palmarès de ses sept années dans le peloton. Un très court passage dans le cyclisme professionnel qui s’explique notamment par l’identité du grand vaincu ce jour-là : Rik Van Looy.

Début des années 60, "l’Empereur d’Herentals" est la tête d’affiche du cyclisme mondial et national. Déjà vainqueur des cinq Monuments, le Belge est un homme des grands rendez-vous. Il s’est d’ailleurs paré deux fois du maillot irisé de champion du monde en 1960 et 1961. De quoi en faire un favori légitime au départ des Mondiaux à Renaix. Sur ses terres, l’occasion de s’offrir un troisième sacre semble belle. La stratégie dans le camp des locaux est donc limpide : tout pour Van Looy.

Au gré des kilomètres d’un parcours qui ressemble au Tour des Flandres, le scénario idéal semble se dessiner. Un petit groupe va se jouer l’arc-en-ciel. Soucieux de savoir s’il dispose d’équipiers frais, Van Looy vient demander à Beheyt comment il se sent. Bon acteur, son coéquipier lui répond qu’il souffre de crampes et n’est pas au mieux. La vérité est en réalité toute autre. Le lieutenant de luxe se sent bien et compte bien jouer sa chance.