Mondiaux de Glasgow : Evenepoel en quête d’un doublé que seuls 7 coureurs ont réussi

Un an après la toute première édition des Mondiaux remportée par Alfredo Binda en 1927, les coureurs s’élancent dans les rues de Budapest. Difficile de parler d’un peloton, seulement seize coureurs sont sur la ligne de départ. Dans une course marquée par la chaleur, le marquage entre Italiens et la chute de Van Hevel à cause d’une vache, c’est finalement Georges Ronsse qui lève les bras. En 1929, le Belge revient avec des ambitions légitimes. Cette fois-ci, la sélection italienne collabore pour favoriser leur leader Binda. Un groupe de cinq se présente dans la dernière ligne droite de Zurich et c’est à nouveau Ronsse qui se montre le plus fort. Le double champion a su profiter du travail de fond de ses rivaux avant de les ajuster.