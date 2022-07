Mondiaux de Eugene : une pluie d'éliminations belges, fin de parcours pour Alexander Doom, Kevin et Dylan Borlée sur 400m, tout ce qu’il ne fallait pas rater de la 6e nuit

Pas de chance pour nos trois Tornados. Kevin Borlée, Dylan Borlée et Alexander Doom ont été éliminés en demi-finales du 400m messieurs des Mondiaux, cette nuit, à Eugene.

Placé dans le couloir 4 de la première demi-finale, Dylan Borlée, 29 ans, a terminé cinquième en 45.41, signant pourtant le deuxième chrono de sa carrière derrière son record personnel de 45.18 établi le 14 juin dernier à Berne. L'Américain Michael Norman s'est adjugé cette série en 44.30 devant le Britannique Matthew Hudson-Smith (44.38)

Parti du couloir 7, Doom, 25 ans, a fini sixième, en 45.80, de la deuxième demi-finale, dominée par le Grenadien Kirani James (44.74) devant le Botswanais Bayapo Ndori (44.94). Doom dispose d'un record personnel en 45.34.

Médaillé de bronze à Daegu en 2011 sur cette distance, Kevin Borlée, 34 ans, qui s'élançait du 2e couloir, s'est classé cinquième de la troisième demi-finale en 45.26. Son record personnel est fixé à 44.56. L'Américain Champion Allison a remporté cette série en 44.71 devant le Sud-Africain Wayde van Niekerk (44.75).

Kevin Borlée finit avec le 12e temps, Dylan Borlée avec le 14e et Doom avec le 19e. Les deux premiers de chacune des trois demi-finales et les deux chronos restants les plus rapides se hissent en finale, programmée samedi à 4h35 en Belgique. Les trois coureurs restent en lisse pour le relais sur 4x400m avec, espérons le, une chance de médaille pour les Belgian Tornados.