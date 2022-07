Mondiaux de Eugene : Sydney McLaughlin claque son 4e record du monde et repousse les limites sur le 400m haies

C’est l’année 2020 qui va marquer un tournant dans sa carrière. Elle arrive dans la structure de Bob Kersee dans un groupe où figure une certaine Allyson Felix, son idole. Et depuis, les résultats s’enchaînent. Au point d’envisager d’aller encore plus vite ? Avec son âge et une telle avance sur les autres, la barre des 50 secondes pourrait-elle être effacée un jour ?

"Il y a toujours de la place pour faire mieux. Je ne peux pas qualifier cette course de parfaite, j’ai fait des erreurs techniques. On a aussi discuté avec mon entraîneur Bobby (Bob Kersee, NDLR) de l’opportunité de changer de discipline. Je ne sais pas si ça arrivera, je vais déjà courir quelques meetings et profiter de la fin de saison. Pourquoi pas essayer le 400m plat ou le 100m haies ? Bobby, qui a toujours de nouvelles idées, parle aussi de doubler (le 400m haies avec une autre discipline). On verra. Le ciel est la limite", conclut Sydney McLaughlin.

Peu importe son choix, tant que le public peut continuer à admirer cette grande championne, tout le monde sera gagnant.