Mondiaux de Eugene : suivez la deuxième session (Direct vidéo vers 2h10)

Les championnats du monde d’athlétisme 2022 se déroulent, pour la première fois depuis la création de l’événement il y a près de 40 ans, à Eugene, aux Etats-Unis, du vendredi 15 juillet au dimanche 24 juillet. La RTBF Sport vous propose de suivre l’intégralité des 18e mondiaux d’athlétisme en direct vidéo.

Les débuts des Belges n'ont pas été une franche réussite ce vendredi lors de la première session. Le relais mixte belge a été éliminé dès les séries: Alexander Doom, Camille Laus, Christian Iguacel, Helena Ponette ont réalisé un temps de 3’16’01 soit le 10e temps sur les 15 pays participants. Thomas Carmoy, engagé en qualifications du saut en hauteur n'ira pas plus loin non plus. Avec une barre franchie à 2m25 mètres

Durant la deuxième session, qui se déroulera la nuit en Belgique, Tim Van de Velde prendra part aux séries du 3000m steeple alors qu’Elise Vanderelst se produira sur le 1500m, toujours en séries. Nous connaîtrons également les vainqueur(e)s du 20 km marche femmes et hommes.