Mondiaux de Eugene : Scaunet éliminée en séries du 800m, Jackson en or sur le 200m féminin, triplé Américain sur le 200m masculin, tout ce qu’il ne fallait pas rater de la 7e nuit

La nuit n’a pas très bien commencé pour la Belgique. Vanessa Scaunet a été éliminée en séries du 800m dames. Alors qu’elle avait été repêchée au dernier moment par la fédération internationale pour ses premiers Mondiaux, la coureuse de 26 ans, s’est classée 7e de la 5e série en 2 : 04.07. Elle dispose d’un record personnel en 2 : 02.05.

L’Américaine Raevyn Rogers (2 : 01.36) a remporté cette série devant l’Ethiopienne Habitam Alemu (2 : 01.37) et la Béninoise Noélie Yarigo (2 : 01.58).

Scaunet termine avec le 41e chrono des séries, sur 45 engagées. La plus rapide a été l’Ethiopienne Diribe Welteji en 1 : 58.83.

Elle a déclaré après sa course : "Je suis un peu déçue de ma course, tout ne s’est pas passé comme je l’avais espéré. Tout le reste est positif. C’était une belle expérience de courir dans un tel stade et avec du public. C’était une première pour moi. Les jambes n’ont pas réagi comme espéré. Après la Nuit de l’Athlétisme (le 2 juillet, ndlr), j’ai pris du repos. Je n’avais plus touché à mes spikes quand on m’a appelé pour me dire que j’étais repêchée. Et quand je suis arrivée dans l’Oregon, j’ai eu besoin de plusieurs jours pour récupérer du décalage horaire."