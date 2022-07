Mondiaux de Eugene : Paulien Couckuyt en demi-finale du 400 mètres haies, des désillusions et des surprises, tout ce qu’il ne fallait pas rater de la 5e nuit

La cinquième journée des Championnats du monde d'athlétisme d'Eugene a encore apporté son lot de surprises, de médailles et de magnifiques performances. On débute avec une bonne nouvelle pour Paulien Couckuyt ! La coureuse belge s'est qualifiée pour les demi-finales du 400m haies féminin. La Belgian Cheetah, dont la préparation a été lourdement impactée par un test positif au covid, a terminé quatrième de la première série et aura l'occasion de se frotter aux meilleures de la discipline. Plusieurs têtes d'affiches, comme Fred Kerley le sprinteur de 200m ou le champion olympique du 400m haies, Karsten Warholm, se sont écroulés cette nuit. Le concours de saut en hauteur féminin et le 1.500m masculin ont délivré toutes leurs promesses. Voici un condensé de ce que vous avez manqué de cette cinquième nuit à Eugene.