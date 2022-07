Mondiaux de Eugene : Nafissatou Thiam championne du monde de l’heptathlon pour la 2e fois !

Après trois épreuves, Nafi Thiam est en tête de l’heptathlon avec 3.127 points, soit 124 de plus qu’Anouk Vetter. Noor Vidts, elle, occupe la quatrième place et accuse 194 unités de retard. Un classement qui va subir de légères modifications à l’issue de la 4e épreuve de l’heptathlon, le 200 mètres, qui se déroulait en 2e session.

Alignée au couloir 2 dans la première série, Thiam a réalisé l’une de ses meilleures performances sur 200m. À la fin de la course, le chrono affiché est de 24.39, soit deux petits centièmes de plus que son record de la saison (24.37). Ce bon chrono lui a permis de récolter 944 points et de conserver sa 1ère place au classement avec 4071 points. La Belge n’avait tout simplement jamais fait mieux après une journée dans un grand championnat.

De son côté, Noor Vidts a établi le 2e chrono de sa carrière après avoir couru le 200m en 23.92. C’est l’Américaine Anna Hall qui s’est montrée la plus rapide sur cette épreuve avec un chrono de 23.08. Anouk Vetter, deuxième du classement et plus grande adversaire de Nafi, a réalisé un chrono 23.73.

Au terme de la première journée, Thiam (4071) est donc toujours en tête de l’heptathlon devant Vetter (4010), Hall (3991), Sulek (3982) et Noor Vidts (3921), cinquième.