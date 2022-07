Mondiaux de Eugene : les Belgian Tornados relativisent leurs éliminations sur 400m et affichent leurs ambitions pour le relai

Alexander Doom a connu un scénario similaire pour sa première grande demi-finale mondiale. Il termine sixième en 45.80 et peut se targuer de finir dans les 20 meilleurs temps sur 400m des Mondiaux d’Eugene. Les trois Tornados ont rassuré malgré les éliminations en individuel. "Tout le monde est en très bonne forme, Julien Watrin aussi. Je pense qu’il y a des chances de décrocher quelque chose ici avec le relai. On va voir, maintenant nous sommes en équipe donc tout est possible.", dit Doom. Des propos rejoints par Kevin Borlée : "On a une bonne équipe, on sait ce qu’on a à faire et on va jouer des coudes." Les autres nations sont prévenues.

Les Belgian Tornados tenteront d’égaler voire de faire mieux que leur médaille de bronze décrochée en 2019 à Doha, au Qatar. En ce 21 juillet, notre devise nationale prend tout son sens : "l'Union fait la force" en course de relais.