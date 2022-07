Mondiaux de Eugene : le relais 4x400 m mixte éliminé dès les séries et déçu

Le relais mixte 4x400 mètres a été éliminé dès les séries ce vendredi soir lors de la première session des Mondiaux d’athlétisme d’Eugene en Oregon. Le relais composé d’Alexander Doom, de Camille Laus, de Christian Iguacel et d’Helena Ponette dans cet ordre, a dû se contenter de la septième position de sa série avec un temps de 3’16’01. Kevin Borlée était préservé en cas de finale éventuelle.

Cette série a été remportée par les Etats-Unis en 3 : 11.75 devant les Pays-Bas (3 : 12.63) et la Pologne (3 : 13.70). Les Belges terminent avec le 10e chrono total, sur 15 nations participantes.

Et c’est la déception qui primait chez Camille Laus à l’issue de la course. Elle a répondu aux questions de David Bertrand, notre envoyé spécial sur place. "Beaucoup de déception. On visait la finale, on n’y est pas parvenu. On est tous déçus. On est tombé sur la série la plus forte, le couloir un n’a pas aidé. On ne peut pas toujours avoir de la chance mais c’est dommage qu’on ne passe pas. Le chrono n’est pas non plus incroyable mais on va voir ce que les coaches disent pour pouvoir s’améliorer pour les relais hommes et femmes."

Est-ce que l’équipe alignée était la plus forte ? : "Ce sont les coaches qui jugent, c’est leur job. On était tous prêts, en forme. Mais ce n’est pas passé c’est dommage."

Les championnats du monde d’athlétisme 2022 se déroulent, pour la première fois depuis la création de l’événement il y a près de 40 ans, à Eugene, aux Etats-Unis, du vendredi 15 juillet au dimanche 24 juillet. La RTBF Sport vous propose de suivre l’intégralité des 18e mondiaux d’athlétisme en direct vidéo.