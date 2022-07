Mondiaux de Eugene : le programme du vendredi 22 juillet (Direct vidéo dès 15h15)

Les championnats du monde d’athlétisme 2022 se déroulent, pour la première fois depuis la création de l’événement il y a près de 40 ans, à Eugene, aux Etats-Unis, du vendredi 15 juillet au dimanche 24 juillet. La RTBF Sport vous propose de suivre l’intégralité des 18e mondiaux d’athlétisme en direct vidéo.

Au programme ce vendredi, la finale du 35 km marche femmes est à suivre dès 15h15. C'est d'ailleurs la seule épreuve qui se déroule en première session. Les finales du lancer du javelot femmes, du 400 m femmes et hommes (4h15 et 4h35) et du 400 m haies femmes (4h50) auront lieu durant la nuit de vendredi à samedi.

Côté Belge, le très en forme Ben Broeders disputera les qualifications du saut à la perche (2h05).