Mondiaux de Eugene : le long périple de l’Ukrainien Protsenko jusqu’au podium mondial

Portugal, Espagne, France et bientôt Pologne : l’Ukrainien Andriy Protsenko, monté sur son premier podium international à 34 ans au saut en hauteur aux Championnats du monde d’athlétisme à Eugene lundi, a sillonné l’Europe depuis qu’il a dû quitter son pays envahi par la Russie.

"Ma fille était dans un petit village pas loin de Kherson (dans le sud du pays, ndlr), de l’autre côté de la rivière. Le 24 (février, le jour de l’invasion russe, ndlr), on y est allé (pour la récupérer) et partir dans l’ouest de l’Ukraine, mais on n’a pas eu le temps malheureusement, parce que le pont était occupé par l’armée russe", raconte le sauteur ukrainien, dont la médaille de bronze est la première pour son pays depuis le début des Mondiaux.

"Au début, on était relativement en sécurité dans ce village, c’était plutôt silencieux. On pensait rester. On avait peur de quitter la région parce qu’on ne savait pas où était l’armée russe. Mais après, l’armée russe a aussi occupé ce village. Et on a compris qu’il fallait partir", poursuit-il. "Heureusement, on a réussi à trouver une route. Souvent on pouvait en prendre une pendant trois ou quatre jours, et ensuite les Russes la bloquaient. Et il fallait en trouver une autre."

Andriy Protsenko et sa famille, sa femme et ses deux petites filles de cinq ans et neuf mois, ont fini par quitter la région de Kherson mi-avril.

"Quand j’ai pu quitter l’Ukraine, je suis allé au Portugal, ensuite en Espagne, et maintenant ma famille est en France avec des proches", énumère-t-il. "On n’a pas pris grand-chose avec nous, juste pour les enfants, on n’avait pas beaucoup de place. Mais mon équipementier m’a trouvé des affaires et des chaussures. Après les Mondiaux, on prévoit d’aller en Pologne."

Tant qu’il a dû rester en Ukraine, il s’est maintenu en forme tant bien que mal dans un champ à côté de la maison qu’il habitait.

"J’ai fait ma propre piste dans un champ pour courir, faire du sprint. Et j’ai utilisé du matériel de jardin comme une barre de musculation", explique-t-il. "Mais le plus difficile, c’était de trouver la motivation de s’entraîner, plus que le matériel."

A Eugene, Andriy Protsenko sent le soutien des autres athlètes, mais aussi "des gens dans la rue, qui s’arrêtent et disent + Gloire à l’Ukraine +. C’est très important."

Quel message veut faire passer le médaillé de bronze mondial ? "J’ai peur que la guerre dure longtemps, on a vraiment besoin que le monde entier aide l’Ukraine. Ce n’est pas seulement notre guerre."