Mondiaux de Eugene : la session de nuit avec un beau porgramme dont "le final" de l’heptathlon avec Nafi Thiam (Direct vidéo 2h)

Les championnats du monde d’athlétisme 2022 se déroulent, pour la première fois depuis la création de l’événement il y a près de 40 ans, à Eugene, aux Etats-Unis, du vendredi 15 juillet au dimanche 24 juillet. La RTBF Sport vous propose de suivre l’intégralité des 18e mondiaux d’athlétisme en direct vidéo.

Au programme de la deuxième session on retiendra notamment le 800 mètres, épreuve ultime de l’heptathlon. Nafi Thiam, deuxième, devra courir une superbe course pour dépasser Anouk Vetter qui possède actuellement 19 points d’avance sur la Belge. Cette ultime épreuve se courra lundi soir (03h55 heure belge mardi). On connaîtra à l’issue de celui-ci celle qui succédera à la Britannique Katarina Johnson-Thompson lauréate des Mondiaux 2019 à Doha où Nafi Thiam avait pris la médaille d’argent.