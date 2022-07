Mondiaux de Eugene – heptathlon : Nafi Thiam, 2e, devra réaliser un 800 m exceptionnel pour transformer l'argent en or (Direct vidéo 3h50)

Les choses se compliquent à l’heptathlon des Mondiaux d’athlétisme de Eugene pour Nafi Thiam. Après six épreuves sur les sept, la Belge, double championne olympique, est déosrmais deuxième. Anouk Vetter l’a dépassée avec un superbe lancer au javelot. Nafi a limité la casse et se retrouve à 19 points de la Néerlandaise. Après le 100m haies, le saut en hauteur, le lancer du poids, le 200m, le saut en longueur et le javelot elle compte désormais 6026 points. Thiam devra réaliser une très belle course sur la dernière épreuve, le 800 mètres qui se déroulera durant la nuit de lundi à mardi à 3h55 heure belge. Thiam devra devancer de près de deux secondes Vetter dans ce 800 mètres qui sera bien entendu à suivre sur Tipik et Auvio pour les plus courageux et passionnés !

Noor Vidts voit quant à elle ses chances de médaille s’éloigner fortement et pointe en sixième position avec un total de 5572 points.