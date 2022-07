Mondiaux de Eugene : Fraser-Pryce, quintuple championne du monde, défie le temps

Le temps ne semble pas avoir de prise sur Shelly-Ann Fraser-Pryce : à 35 ans, la légende du sprint a fusé vers un cinquième sacre mondial historique sur 100 m pour monter sur la plus haute marche d’un podium 100% jamaïcain à Eugene (Oregon) dimanche.

Longue chevelure jaune et verte couleur Jamaïque, Fraser-Pryce s’est imposée en 10 sec 67 --jamais personne n’avait couru aussi vite en finale mondiale-- devant Shericka Jackson (10.73) et Elaine Thompson-Herah (10.81), la double championne olympique en titre du 100 m et du 200 m.

"C’est mon cinquième titre mondial sur 100 m, et il arrive à 35 ans, oui j’ai bien dit 35 ans !", a souri la petite Caribéenne, triple championne olympique et désormais décuple championne du monde, encore attendue au départ du 200 m et du 4x100 m dans l’Oregon.

"Je crois dur comme fer que je suis capable de courir plus vite, et comme j’y crois, je ne m’arrêterai pas tant que je ne l’aurai pas fait", a-t-elle affirmé. "Je travaille dur, je suis assidue, déterminée, et j’en veux toujours plus".

Cette cinquième médaille d’or mondiale sur la course reine (après 2009, 2013, 2015 et 2019) ouvre à celle qui est surnommée "Pocket Rocket" (la "Fusée de poche") les portes de deux clubs hyper select.