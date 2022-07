Mondiaux de Eugene : double triplé exceptionnel pour Rojas et Barshim, Vervaet éliminée dès les séries du 200m, tout ce qu’il ne fallait pas rater de la 4e nuit

Cherchez la définition du mot "Domination" dans le dictionnaire et vous y trouverez certainement les noms de Yulimar Rojas et de Mutaz Essa Barshim. Pour la troisième fois consécutive, la Vénézuélienne, au triple saut, et le Qatari, au saut en hauteur, ont remporté la médaille d’or.

Presque en même temps, et à une vingtaine de mètres de distance, Rojas et Barshim ont de nouveau dominé leurs concurrents lors d’une finale mondiale après 2017 à Londres et 2019 à Doha.

Ce lundi, Rojas a tout simplement réalisé la 6e meilleure performance de tous les temps (15,47m). La recordwoman du monde et championne olympique de la discipline a facilement devancé la Jamaïcaine Shanieka Ricketts (14,89 m) et l’Américaine Tori Franklin (14,72 m).

De con côté, Barshim, co-champion olympique en titre après avoir partagé sa médaille avec Gianmarco Tamberi, s’est imposé en franchissant 2,37 m, devant le Sud-Coréen Sanghyeok Woo (2,35 m) et l’Ukrainien Andriy Protsenko (2,33 m).

Le sauteur qatari a livré un concours sans faute en passant les six barres dont il a eu besoin pour s’imposer dès le premier essai. Il a ensuite échoué une fois à 2,42 m.

Avec cette nouvelle médaille internationale, Barshim s’est désormais fait une place sur l’ensemble des podiums mondiaux et olympiques depuis 2012, à l’exception des Mondiaux-2015 (4e). Tout simplement exceptionnel.