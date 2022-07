Mondiaux de Eugene : Anne Zagré, gênée par la grosse chute de la championne du monde, s’arrête en série du 100 m haies

Anne Zagré, qui dispute ses septièmes mondiaux d’athlétisme, n’est pas parvenue à se qualifier pour les demi-finales du 100 mètres haies ce samedi à Eugene.

Placée dans le sixième couloir de la première série, l’athlète belge a terminé à la 4e place en 13.25 secondes. Une série lors de laquelle Nia Ali, championne du monde en titre, a chuté après avoir touché l’avant-dernière haie. En tombant, l'Américaine a légèrement gêné Zagré. Un événement qui a poussé la fédération belge d'athlétisme à porter réclamation.

C’est la Jamaïcaine Britany Anderson qui a profité de cette chute pour remporter la série en 12.59 secondes devant la Canadienne Michelle Harrison (12.95) et la Danoise Mette Graversgaard (13.04). Les trois premières sont directement qualifiées pour les demi-finales alors que six autres athlètes sont repêchées au temps au terme des six séries.

Malheureusement pour Anne Zagré, son chrono de 13.25 secondes est insuffisant pour poursuivre l’aventure. La Belge s’arrête donc, sauf si la réclamation venait à porter ses fruits, au stade des séries après avoir signé le 31e temps des engagées. Les deux dernières repêchées au temps ont couru en 13.12.