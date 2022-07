Mondiaux de Eugene : 19e médaille mondiale record pour Allyson Felix pour ses adieux

La légende de l'athlétisme Allyson Felix a fait ses adieux à la piste en remportant une 19e médaille mondiale record, le bronze avec le relais 4x400 m américain aux Championnats du monde à Eugene (Oregon) vendredi.

Felix, 36 ans dont vingt ans de carrière, compte treize médailles d'or parmi ses 19 récompenses mondiales, plus onze médailles olympiques, dont sept titres, à son palmarès d'exception.

Les Etats-Unis (3:10.16) ont été devancés par la République dominicaine (3:09.82) et les Pays-Bas (3:09.90) en finale après avoir réalisé le meilleur chrono des séries dans la matinée.

Pour son dernier tour de piste, Felix, lancée en tête en position de deuxième relayeuse, a été portée par une ovation pleine d'enthousiasme du public du Hayward Field mais ça n'a pas suffi à lui permettre de passer le témoin devant. Le stade s'était déjà largement vidé quand elle a reçu sa médaille quelques minutes plus tard.

Icône du sprint dont la foulée incomparable, ample et fluide, a fait la réputation, Felix a pris encore une autre dimension dans la dernière partie de sa carrière, quand après avoir donné naissance à sa fille Camryn fin 2018, elle a dénoncé Nike et l'industrie du sport qui dévalorisaient les contrats des sportives enceintes.

"J'espère qu'on se souviendra de moi comme une compétitrice féroce, mais surtout, le plus important pour moi, comme quelqu'un qui a essayé de laisser le sport dans un meilleur état que je l'ai trouvé, qui a essayé de soutenir les femmes athlètes, et les femmes en général, et de se battre pour plus d'égalité", avait déclaré la sprinteuse californienne à la veille de sa dernière course.