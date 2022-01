Mondiaux de cyclocross : Quinten Hermans, positif au covid et privé du Mondial : "La période la plus sombre de ma carrière"

"Je traverse la période la plus amère et la plus sombre de ma carrière", a déclaré Hermans lors d'une vidéoconférence. "Comme j'ai été testé légèrement positif au virus et que je n'étais pas trop contagieux, j'ai gardé l'espoir que je pourrais aller à Fayetteville, où j'ai déjà gagné un cross de Coupe du Monde, après un test PCR négatif. Mais j'ai vite appris que Toon prendrait ma place. Il n'était plus question de test négatif. J'ai été retiré de la sélection. Point final."

"C'est très dur mentalement. J'ai eu des nuits blanches depuis dimanche. Je ne me suis pas senti malade du tout. Toute ma préparation pour le Mondial est tombée à l'eau. J'étais vraiment prêt pour Fayetteville, où j'ai déjà gagné un cross de Coupe du monde. Je n'ai pas le droit de défendre mes chances à cause d'un test légèrement positif. C'est la plus grande déception de ma carrière. Ma saison de cyclocross se termine plus tôt que prévu. Est-ce que je vais regarder la course dimanche? Non. Ce serait vraiment trop douloureux", a soupiré Hermans.