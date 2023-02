Mondiaux de cyclocross : Mathieu van der Poel empoche, au sprint, le bras de fer titanesque contre Wout van Aert !

Les Mondiaux de cyclocross se sont achevés ce dimanche à Hoogerheide, aux Pays-Bas. Le duel entre notre compatriote Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel, 28 ans tous les deux, a tenu toutes ses promesses.

Après un début de course mené par le Néerlandais Lars van der Haar, les deux ultra-favoris se sont isolés, avant d’avoir bouclé le premier tour. Mathieu van der Poel a lancé les hostilités après seulement trois minutes de course et seul Wout van Aert a été en mesure de le suivre. Mathieu Van der Poel a alors tenté de décramponner Wout van Aert de sa roue mais le natif d'Herentals a résisté aux multiples accélérations de son rival. Les deux coureurs ne se sont pas lâchés d'une semelle, les deux hommes se rendant accélération pour accélération.

Le duel titanesque n’a jamais réellement cessé durant les dix tours d’un peu plus de trois kilomètres et la victoire est revenue… à Mathieu van der Poel ! Le Néerlandais a émergé durant le sprint, au terme de plus d'une heure de course. Notre compatriote Eli Iserbyt s'est emparé de la médaille de bronze.

Après 2015, 2019, 2020 et 2021, van der Poel décroche sa cinquième couronne. Tom Pidcock, vainqueur l’an dernier, n’était pas présent. Avant les Mondiaux de ce dimanche, van Aert et van der Poel s’étaient mesurés à dix reprises dans les labourés. Avec un léger avantage pour le Belge, vainqueur six fois.

La Belgique a bouclé ces Mondiaux avec six médailles. Vendredi, le relais mixte avait décroché la médaille de bronze avant la médaille d'or de Thibau Nys et la médaille de bronze de Witse Meeusen chez les espoirs messieurs samedi. Dimanche, Yordi Corsus a pris la médaille de bronze chez les juniors garçons.