Mondiaux de cyclocross : La Belgique s'empare du bronze sur le relais mixte, les Pays-Bas en or

Les Pays-Bas, lancés par Tibor del Grosso, ont fait la course en tête de bout en bout pour décrocher l’or devant la Grande-Bretagne (Zoé Backsted, Joseph Blackmore, Cat Ferguson, Alfie Amey, Anna Kay et Thomas Mein), 2e à 31 secondes.

Tibor del Grosso, Guus van den Eijnden, Lauren Molengraaf, Leonie Bentveld, Fem van Empel et Ryan Kamp offrent ainsi un premier titre aux Néerlandais. La France est 4e et l’Italie complète le top 5.

Chacun des dix pays au départ a délégué une équipe de six avec trois messieurs et trois dames, et un mix de juniors, espoirs et professionnels. Chacun a couru un tour.