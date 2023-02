Mondiaux de cyclocross – Isabella Holmgren sacrée devant sa sœur Ava chez les juniores

Isabella Holmgren a remporté la course juniores filles des championnats du monde de cyclocross, samedi matin à Hoogerheide aux Pays-Bas. La Canadienne de 17 ans s’est imposée devant sa sœur jumelle Ava, tandis que la Française Célia Géry prend la médaille de bronze.

Xaydee Van Sinaey a terminé 5e et première Belge. Victime d’une crevaison, la Néerlandaise Lauren Molengraaf, grande favorite, se classe 7e. Isabella Holmgren, qui offre au Canada son tout premier titre mondial dans les labourés, succède à la Britannique Zoe Bäckstedt au palmarès des Mondiaux juniores, organisés depuis 2020.

Deux autres courses sont prévues samedi : celle des espoirs messieurs (13h00) et celle des élites dames (15h00). Le grand duel entre Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel est au programme dimanche. Vendredi, les Pays-Bas ont décroché un premier titre dans l’épreuve du relais mixte où la Belgique a pris la 3e place.