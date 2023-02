Mondiaux de cyclo-cross : Van der Poel ou van Aert, question de prestige

Si les statistiques les plus récentes semblent donner un avantage au coureur de la Jumbo-Visma, d’autres éléments tendent à faire pencher la balance côté batave, si bien que Van der Poel estime que dimanche "ce sera du 50/50".

Par le passé, dans le cadre de la Coupe du monde, ce dernier s’est imposé à cinq reprises à Hoogerheide là où son rival n’a jamais levé les bras chez les Elites. Et le parcours, rapide et technique, a été dessiné par… son père, Adrie.

van Aert balaye : "Je n’ai rien contre ce parcours, au contraire, j’aime toujours bien y rouler. Le plus important dimanche, ce sera les jambes".

Sur le papier, le tracé néerlandais, agrémenté d’obstacles comme des planches assez hautes, semble pourtant avantager le coureur local, plus habile technicien que son adversaire flamand.

"Mais il y avait aussi des planches à Bénidorm (en Coupe du monde il y a deux semaines, ndlr), et ils ont terminé ensemble", tempère le sélectionneur de la Belgique Sven Vanthourehout tandis que son poulain se méfie "des erreurs techniques".

"On prend les virages à grande vitesse, ce qui augmente les risques de chute", explique van Aert selon qui "Mathieu va sans doute partir très vite et attaquer car c’est dans sa nature".

Pas de chance donc pour les autres prétendants au podium qui misent davantage sur une course tactique.

"Si Wout et Mathieu se regardent, on pourra essayer d’en profiter. Sinon, ce sera très difficile", note le champion d’Europe et de Belgique Michael Vanthourenhout.

Et quoiqu’il arrive dimanche, van Aert et Van der Poel continueront à se tirer la bourre ces prochaines semaines, mais sur la route cette fois, où les deux hommes ont les mêmes objectifs au printemps : le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.