Mondiaux de cyclo-cross : Un Pidcock en surclassement s’adjuge le maillot arc-en-ciel, Iserbyt troisième

Tom Pidcock s’est adjugé le maillot arc-en-ciel de champion du monde de cyclo-cross en survolant la course ce dimanche soir sur le circuit de Fayetteville. En l’absence de van Aert et van der Poel, le Britannique faisait office de favori et a assumé son statut. van der Haar est deuxième et Iserbyt, battu au sprint, repart avec la médaille de bronze.

Aerts est le premier à tenter quelque chose. Pidcock réagit directement et ramène un groupe encore assez conséquent.

Juste avant le premier passage sur la ligne, le Français Dubau relance le rythme mais c’est bien un groupe d’une douzaine de coureurs qui conclut cette première boucle en tête.

Dans le deuxième tour, Tom Pidcock décide de prendre les choses en main et accélère. Vanthourenhout se glisse dans sa roue avec Iserbyt mais le petit groupe se reforme un peu plus loin.

Au deuxième passage sur la ligne, Vanthourenhout attaque et oblige Pidcock à travailler mais le Britannique se retrouve rapidement dans la roue du Belge.

Et à chaque accélération belge, Pidcock saute dans la roue pour éviter de se retrouver dans une position délicate.

C’est dans le 5e tour de le Britannique accélère et s’isole en tête. Iserbyt tente de suivre mais est trop court et se retrouve à une dizaine de secondes.

Un groupe de 4 coureurs avec Venturini, Sweeck, van der Haar et Vanthourenhout suit à quelques secondes. Le quator rejoint d’ailleurs Iserbyt avant la fin du sixième tour.

Le petit groupe joue battu, Pidcock compte une trentaine de secondes d’avant dans le 7e tour.

Van der Haar tente de sortir seul dans cette septième boucle mais est accompagné par Iserbyt. Le duo s’envole et va se jouer la médaille d’argent car devant, Pidcock est trop fort.

Le Britannique s’adjuge le maillot de champion du monde, le premier de l’histoire pour un Britannique.

Derrière, van der Haar règle facilement au sprint Iserbyt et remporte la médaille d’argent.